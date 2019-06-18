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18 июня,
2019
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Бывший студент ТПУ заплатит 300 тысяч штрафа за взятку преподавателю

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Октябрьский суд Томска признал виновным в даче взятки 30-летнего томича, который во время обучения в ТПУ «купил» два экзамена, сообщает региональная прокуратура.


«Установлено, что  подсудимый, являясь  студентом Томского политехнического университета и желая получить удовлетворительные оценки по двум дисциплинам без фактической сдачи экзаменов, в июне 2015 года передал преподавателю через посредника взятку в общей сумме  30 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства.


Сам подсудимый во время судебных заседаний вину не признал и настоял на том, что сдавал экзамены по названным дисциплинам.  


Однако государственный обвинитель представила доказательства, чтобы убедить суд в виновности мужчины. С учетом положительных характеристик личности подсудимого, отсутствия судимостей и наличия малолетнего ребенка обвинитель попросила в качестве наказания штраф в 10-кратном размере. Суд согласился с позицией обвинителя и приговорил мужчину к штрафу в 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу. 


Добавим, что в настоящее время продолжатся суд над 33-летнем доцентом ТПУ, который по версии следствия брал взятки.  Ему грозит до восьми лет лишения свободы.


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