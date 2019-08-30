Добрые новости
30 августа,
2019
Новости

Бывший омский полицейский осужден за пьяное ДТП с тремя погибшими

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Вынесен приговор бывшему полицейскому, по вине которого в ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.


Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Полицейский, будучи в пьяном виде, ехал за рулем автомобиля Lada Priora. На дороге он начал обгонять ВАЗ, водитель которого не предоставил преимущество в движении, и столкнулся с ним. Следствие и суд установили, что во время маневра полицейский ехал на скорости не менее 92 километров в час. От повреждений, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, скончались 30-летний водитель и двое пассажиров ВАЗ - мужчины 23 и 36 лет.


После ДТП и служебной проверки полицейского уволили из органов внутренних дел за проступок, «порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».


Суд признал экс-полицейского виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и приговорил к пяти годам заключения в колонии общего режима. Также он на два года отстранен от управления автомобилем.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.