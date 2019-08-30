Бывший омский полицейский осужден за пьяное ДТП с тремя погибшими

Вынесен приговор бывшему полицейскому, по вине которого в ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.





Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Полицейский, будучи в пьяном виде, ехал за рулем автомобиля Lada Priora. На дороге он начал обгонять ВАЗ, водитель которого не предоставил преимущество в движении, и столкнулся с ним. Следствие и суд установили, что во время маневра полицейский ехал на скорости не менее 92 километров в час. От повреждений, полученных в результате дорожно-транспортного происшествия, скончались 30-летний водитель и двое пассажиров ВАЗ - мужчины 23 и 36 лет.





После ДТП и служебной проверки полицейского уволили из органов внутренних дел за проступок, «порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».





Суд признал экс-полицейского виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и приговорил к пяти годам заключения в колонии общего режима. Также он на два года отстранен от управления автомобилем.