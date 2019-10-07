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07 октября,
2019
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Новости

Бывшие заключенные Томска смогут узнать о своих правах

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Сотрудники областного аппарата уполномоченного по правам человека проведут «прямую» телефонную линию по вопросам нарушения прав граждан, освободившихся из мест лишения свободы. «Прямая» линия пройдет завтра, 8 октября.

Бывшие заключенные Томска смогут узнать о своих правах

Звонки будут приниматься с 14.00 до 16.00 по телефонам: (3822) 71-48-34, 8-913-807-61-15.


Также вопросы можно отправить заранее на e-mail: ombudsman@ombudsman.tomsk.ru.

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