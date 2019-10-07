Новости
Бывшие заключенные Томска смогут узнать о своих правах
3 часа назад
Сотрудники областного аппарата уполномоченного по правам человека проведут «прямую» телефонную линию по вопросам нарушения прав граждан, освободившихся из мест лишения свободы. «Прямая» линия пройдет завтра, 8 октября.
Звонки будут приниматься с 14.00 до 16.00 по телефонам: (3822) 71-48-34, 8-913-807-61-15.
Также вопросы можно отправить заранее на e-mail: ombudsman@ombudsman.tomsk.ru.
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?