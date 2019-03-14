Бывшие выпускники училища связи собирают деньги на установку мемориала

«Я не хочу, чтобы наше училище связи без вести пропало, — сказал Олег Алтухов. — Что люди знают о нашем училище, что они видят? Только памятник погибшим курсантам. На заседании городской Думы было принято решение о создании мемориала. Выделено место для мемориала, создан проект, заключены договора на проведение монтажных работ. Осталось только одно — сбор денег. А со сбором денег у нас пока туго. Люди говорят: я не знаю, я попозже положу. Но нам надо сегодня. Потому что гордума поставила перед нами задачу — до 1 сентября этого года мемориал поставить. Если мы деньги не соберем, то мемориала не будет. И забудут про наше училище».





Мемориал будет состоять из нескольких стел, где будут указаны имена всех выпускников училища — Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и Героев России.