Бывшие выпускники училища связи собирают деньги на установку мемориала
Открытием мемориала, посвященного Томскому артиллерийскому училищу (ТАУ) и Томскому военному командному училищу связи (ТВВКУС), бывшие выпускники хотят отметить столетие основания учебного заведения в 2020 году. На установку памятного мемориала необходимо порядка 5,5 миллиона рублей. Призыв о сборе денег озвучил подполковник Олег Алтухов на посвященном 99-летию училища связи возложении цветов к памятнику погибшим курсантам.
«Я не хочу, чтобы наше училище связи без вести пропало, — сказал Олег Алтухов. — Что люди знают о нашем училище, что они видят? Только памятник погибшим курсантам. На заседании городской Думы было принято решение о создании мемориала. Выделено место для мемориала, создан проект, заключены договора на проведение монтажных работ. Осталось только одно — сбор денег. А со сбором денег у нас пока туго. Люди говорят: я не знаю, я попозже положу. Но нам надо сегодня. Потому что гордума поставила перед нами задачу — до 1 сентября этого года мемориал поставить. Если мы деньги не соберем, то мемориала не будет. И забудут про наше училище».
Мемориал будет состоять из нескольких стел, где будут указаны имена всех выпускников училища — Героев Советского Союза, Героев Социалистического труда и Героев России.
В свою очередь генеральный инспектор оперативно-стратегического командования ЦВО Александр Минибаев сказал, что намерен попросить денег на строительство мемориала у министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«Если бы до сих пор существовало училище, то мемориал бы создавали. Нашли бы деньги у Министерства обороны. <...> Шойгу решил построить суперхрам для российской армии. Стоить он будет не один миллиард рублей. Из этих бы нескольких десятков миллиардов рублей нам бы 5-7 миллионов на памятник. И у меня возникла такая мысль: я лично напишу письмо Сергею Шойгу, чтобы он выделил часть средств на строительство нашего мемориала, посвященного 100-летию училища».
Реквизиты для сбора денег на установку мемориала:
Получатель: Томская региональная общественная организация выпускников
Томского Высшего Военного Командного Училища связи «ЛЕГИОН Т»
ИНН 7017021379
Номер счета 40703810506290000617
Наименование банка ПАО «ТОМСКПРОМСТРОЙБАНК» г. Томск
БИК 046902728
Корр. счет 30101810500000000728
Наименование платежа: строительство памятника (мемориала)
Добавим, училище связи (ТВВКУС) было создано в августе 1965 года на базе действовавшего в Томске ракетного училища, правопреемника ранее существовавшего Томского артиллерийского училища. Закрыто училище было 31 марта 1999 года в результате общего сокращения военных учебных заведений в стране в рамках реформы Министерства обороны РФ. Последним поводом для закрытия стала трагедия, произошедшая утром 17 июля 1997 года, когда в результате обрушения перекрытий одного из зданий погибло 12 курсантов, 54 получили ранения.
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