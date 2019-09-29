Добрые новости
29 сентября,
2019
1
фото
Новости

Бывшему следователю, осужденному за изнасилования, грозит пожизненно за границей

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Бывший сотрудник российского Следственного комитета Александр Сатлаев задержан властями непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра по подозрению в ограблении. По предъявленной статье ему грозит пожизненное заключение, сообщает местная газета «Кибрис». В России Сатлаев объявлен в федеральный розыск по обвинению в изнасиловании, сообщали ранее Сибирь.Реалии.

Бывшему следователю, осужденному за изнасилования, грозит пожизненно за границей

Сатлаев — бывший следователь Следственного комитета в Горно-Алтайске. В 2015 году суд признал его виновным в четырех изнасилованиях и четырех попытках изнасилований. Еще по нескольким эпизодам он был оправдан.


Согласно материалам суда, Сатлаев, будучи следователем, преследовал на улицах одиноких женщин и насиловал их. При приближении машин или людей он убегал с места происшествия. Как минимум в одном случае Сатлаев сам занимался расследованием совершенного им же изнасилования. Одну из своих жертв он убедил забрать заявление.


Руководство СК России в 2014 году назвало случай на Алтае «вопиющим» и прислало специальную комиссию для расследования. Тогда от занимаемых должностей отстранили главу управления СК по Алтайскому краю, его заместителя и начальника Сатлаева – руководителя следственного отдела. Также ушел в отставку отец преступника, председатель одного из районных судов на Алтае.


Сам следователь был приговорен к шести годам колонии, он освободился в марте 2019 года условно-досрочно, а в августе вновь совершил изнасилование, считает следствие.


МВД не располагает информацией о задержании Сатлаева на Кипре, сообщает «Коммерсант». Между Россией и Северным Кипром нет дипломатических отношений.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.