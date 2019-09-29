Бывшему следователю, осужденному за изнасилования, грозит пожизненно за границей

Бывший сотрудник российского Следственного комитета Александр Сатлаев задержан властями непризнанной международным сообществом Турецкой республики Северного Кипра по подозрению в ограблении. По предъявленной статье ему грозит пожизненное заключение, сообщает местная газета «Кибрис». В России Сатлаев объявлен в федеральный розыск по обвинению в изнасиловании, сообщали ранее Сибирь.Реалии.

Сатлаев — бывший следователь Следственного комитета в Горно-Алтайске. В 2015 году суд признал его виновным в четырех изнасилованиях и четырех попытках изнасилований. Еще по нескольким эпизодам он был оправдан.





Согласно материалам суда, Сатлаев, будучи следователем, преследовал на улицах одиноких женщин и насиловал их. При приближении машин или людей он убегал с места происшествия. Как минимум в одном случае Сатлаев сам занимался расследованием совершенного им же изнасилования. Одну из своих жертв он убедил забрать заявление.





Руководство СК России в 2014 году назвало случай на Алтае «вопиющим» и прислало специальную комиссию для расследования. Тогда от занимаемых должностей отстранили главу управления СК по Алтайскому краю, его заместителя и начальника Сатлаева – руководителя следственного отдела. Также ушел в отставку отец преступника, председатель одного из районных судов на Алтае.





Сам следователь был приговорен к шести годам колонии, он освободился в марте 2019 года условно-досрочно, а в августе вновь совершил изнасилование, считает следствие.





МВД не располагает информацией о задержании Сатлаева на Кипре, сообщает «Коммерсант». Между Россией и Северным Кипром нет дипломатических отношений.