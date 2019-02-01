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01 февраля,
2019
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Новости

Бывшего руководителя томского МЧС Михаила Бегуна «сдал» его подчиненный

ТВ2
ТВ2
19 минут назад

Возбуждение уголовного дела о получении взятки в отношении бывшего руководителя главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна стало возможным благодаря информации от его подчиненного. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на представителя прокуратуры Наталию Бондаренко.

Бывшего руководителя томского МЧС Михаила Бегуна «сдал» его подчиненный

По ее словам, Михаил Бегун дал распоряжение врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Анатолию Мащицкому изыскать у предпринимателей, ведущих подведомственную МЧС деятельность, деньги на оплату адвокатов кемеровских сотрудников ведомства.


«Анатолий Мащицкий записал свой разговор с Михаилом Бегуном на сотовый телефон и передал запись на диске в ФСБ. Он также пояснил, что согласен принимать участие в оперативном эксперименте», — сказала Наталья Бондаренко.


Напомним, Ленинский районный суд начал рассматривать уголовное дело по обвинению в получении взятки бывшего руководителя областного МЧС Михаила Бегуна. 


По версии следствия, обвиняемый с июня по 24 июля 2018 года лично получил от директора одной из коммерческих организаций взятку 300 тысяч рублей за предоставление лицензии на монтаж, техобслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Деньги якобы предназначались для адвокатов кемеровских коллег. Свою вину экс-руководитель областного МЧС не признал.

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