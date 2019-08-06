Бывшего главу томского департамента лесного хозяйства выпустили из СИЗО
Экс-главу томского департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича выпустили из СИЗО, рассказал ТВ2 сотрудник регионального следкома. Бывшему чиновнику сменили меру пресечения на подписку о невыезде.
Представитель СК добавила, что расследование уголовного дела в отношении Михаила Малькевича продолжается.
Экс-глава областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемый обеспечил заключение контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор, а планировала привлечь для работ посредника.
Фактическая разница стоимости работ между основными госконтрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей.
Малькевич находился в СИЗО с февраля 2019 года. Первого августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил нового главу департамента лесного хозяйства. Им стал Артем Конев, последние пять лет возглавлявший областное государственное автономное учреждение «Томсклесхоз».
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