Бывшего главу томского департамента лесного хозяйства выпустили из СИЗО

Экс-главу томского департамента лесного хозяйства Михаила Малькевича выпустили из СИЗО, рассказал ТВ2 сотрудник регионального следкома. Бывшему чиновнику сменили меру пресечения на подписку о невыезде.

Представитель СК добавила, что расследование уголовного дела в отношении Михаила Малькевича продолжается.





Экс-глава областного департамента лесного хозяйства Михаил Малькевич подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, подозреваемый обеспечил заключение контракта на обработку лесов от шелкопряда с фирмой, которая не собиралась выполнять договор, а планировала привлечь для работ посредника.





Фактическая разница стоимости работ между основными госконтрактами и договорами субподрядов составила около 28,5 миллиона рублей.





Малькевич находился в СИЗО с февраля 2019 года. Первого августа губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил нового главу департамента лесного хозяйства. Им стал Артем Конев, последние пять лет возглавлявший областное государственное автономное учреждение «Томсклесхоз».