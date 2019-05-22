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22 мая,
2019
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Бывшего главу томского бюро судмедэкспретизы осудили за хищение

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

Кировский районный суд Томска признал бывшего главу областного бюро судебно-медицинской экспертизы (БСМЭТО) виновным в хищении. За присвоение 1,5 млн рублей он получил 3,5 года условно, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

Бывшего главу томского бюро судмедэкспретизы осудили за хищение

Суд установил, что бывший глава БСМЭТО устроил себя в организацию сотрудником организационно-методического отдела по внутреннему совместительству. Работу подсудимый не осуществлял, но с июля 2013 по март 2017 получил зарплату в размере 0,5 ставки.


Таким образом БСМЭТО получило более 1,5 млн рублей ущерба. Уголовное дело возбудили и расследовали в следственном подразделении УФСБ по Томской области. 


Вину в преступлении подсудимый не признал и утверждал, что полностью выполнял работу на второй должности. Суд с его доводами не согласился, и приговорил бывшего начальника БСМЭТО к 3,5 годам лишения свободы условно. Также осужденному придется возместить всю сумму ущерба. 

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