Бывшая вице-мэр Томска Анна Подгорная в суде признала вину

Дело бывшего начальника городского департамента архитектуры и градостроительства Анны Подгорной, обвиняемой в злоупотреблении полномочиями, будет рассматриваться в суде в особом порядке. Об этом сообщает Интерфакс.

«Дело будет рассмотрено в особом порядке», — сообщил судья Дмитрий Окунев.





Рассмотрение в особом порядке означает, что Подгорная полностью согласилась с предъявленным обвинением.





По версии следствия, экс-заммэра решила обеспечить газоснабжение принадлежащего ее матери жилого дома в поселке Радиоцентр, где проживала и она сама. Для этого в поселке проложили 905 метров системы газоснабжения. При этом коммуникации проходили по особо охраняемой природной территории. В прокуратуре отмечают, что обвиняемая в силу своего служебного положения осознавала, что для таких строительных работ по закону необходимо получить документы на земельный участок и разрешение на строительство газопровода, а также согласовать порядок работ на участке «Береговой склон реки Томи в границах города Томска от площади Южной до поселка Аникино» с департаментом дорожной деятельности и благоустройства.



Подгорную задержали в конце февраля 2019 года, 2 марта ее арестовали. В конце апреля стало известно, что чиновница уволилась по собственному желанию.