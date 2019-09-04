Бывшая томичка Ирина Шихман номинирована на премию Glamour «Женщина года»

Ирина Шихман , ведущая популярного ток-шоу «А поговорить?» на youtube-канале, номинирована на премию журнала «Glamour» (номинация «Прорыв года»). Журналистскую карьеру она начинала в Томске — многие ее помнят как журналиста программы «Обстоятельства» на телеканале «СТС-Открытое ТВ», входившем наряду с ТВ2 в Томскую Медиагруппу. В 2007 году Ирина переехала в Москву, работала в программе Сергея Майорова «Истории в деталях», а пару лет назад начала свой авторский проект. Гостями ее ток-шоу были Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева, Борис Акунин, Семен Слепаков, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова, экс-мэр Томска Александр Макаров. Александр Макаров стал одним из героев фильма Ирины Шихман «Тюрьма. Исправь меня, если сможешь!».

Одной из последних журналистских работ Ирины Шихман стал фильм о пожарах в Сибири «Звоните Ди Каприо».

Интервью и фильмы Ирины Шихман в настоящее время собирают сотни тысяч просмотров на youtube-канале и по популярности соперничают с эфирами Юрия Дудя.





Среди претендентов на премию «Glamour» актрисы Светлана Ходченкова, Анна Михалкова и Юлия Александрова, певицы Светлана Лобода и Елена Темникова, спортсменки Алина Загитова и Юлия Ефимова. В настоящее время на сайте журнала «Glamour» идет голосование и можно поддержать нашу землячку.