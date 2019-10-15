Бюст Путина, установленный на Байкале, убрали в знак протеста

Установленный бюст президента Владимира Путина увезли с Ольхона. Этим местные жители выразили несогласие с приговором бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову, сообщило издание IRK.ru.

Суд признал Сергея Копылова виновным по статье «Превышение полномочий» за разрешение добывать гравий на охраняемой природной территории для строительства дороги Баяндай-Хужир. Его приговорили к трем годам колонии. Защита Копылова планирует обжаловать приговор в Восьмом кассационном суде в Кемерове.

Активисты установили бюст президента Владимира Путина в конце августа. Он был установлен на постаменте, на котором написано: «Гарант Конституции» и «Свободу Копылову» (арестованный бывший мэр Ольхонского района).





Авторы обращения отмечали, что население побережья Байкала «фактически подвергается дискриминации из-за того, что живет на Байкальской природной территории», оно оказалось под жестким ограничением из-за противоречий в законодательстве.





«Мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое», – говорилось в обращении.