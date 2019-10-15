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15 октября,
2019
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Новости

Бюст Путина, установленный на Байкале, убрали в знак протеста

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Установленный бюст президента Владимира Путина увезли с Ольхона. Этим местные жители выразили несогласие с приговором бывшему мэру Ольхонского района Сергею Копылову, сообщило издание IRK.ru.

Бюст Путина, установленный на Байкале, убрали в знак протеста

Суд признал Сергея Копылова виновным по статье «Превышение полномочий» за разрешение добывать гравий на охраняемой природной территории для строительства дороги Баяндай-Хужир. Его приговорили к трем годам колонии. Защита Копылова планирует обжаловать приговор в Восьмом кассационном суде в Кемерове.

Активисты установили бюст президента Владимира Путина в конце августа. Он был установлен на постаменте, на котором написано: «Гарант Конституции» и «Свободу Копылову» (арестованный бывший мэр Ольхонского района).


Авторы обращения отмечали, что население побережья Байкала «фактически подвергается дискриминации из-за того, что живет на Байкальской природной территории», оно оказалось под жестким ограничением из-за противоречий в законодательстве.


«Мы не можем свободно распоряжаться своими способностями к труду, получить землю для захоронения близких, выбирать род деятельности, ограничено наше конституционное право на экономическую деятельность, нет возможности зарегистрировать официально свои дома, получить в аренду земельные участки и многое другое», – говорилось в обращении.

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