Бюро кредитных историй получит информацию о томских должниках за электричество

Мы подписали соглашение о сотрудничестве с бюро кредитных историй. На сегодняшний день порядка двух тысяч абонентов имеют просроченную задолженность, у нас есть по ним исполнительные листы, и в ближайшее время передадим эти документы в бюро кредитных историй. Вроде ничего страшного, но при необходимости получения заемных средств неплательщик может получить отказ, — рассказал журналистам гендиректор «Томскэнергосбыта» Александр Кодин.

Он отметил, что в компании используются и другие способы борьбы с неплательщиками — прежде всего, своевременные обзвоны с напоминанием о необходимости оплатить задолженность за потребленную энергию, судебные взыскания и ограничение подачи электричества, действенным способом на сегодня остается и взимание пени.





«По сравнению с 2017 годом, платежная дисциплина улучшилась. В 2017 году мы выставили пени порядка 7 млн рублей, в 2018 году уже около 5 млн рублей. Соответственно можно считать, что этот механизм действенный для работы с неплательщиками», — констатировал Кодин.





Для справки: Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) – крупнейшее бюро кредитных историй в России. Создано в марте 2005 года. Занимается консолидацией кредитной информации, предоставленной банками, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами и другими кредиторами. Число партнеров бюро постоянно увеличивается. На сегодня НБКИ обладает самой большой базой кредитных историй. Наиболее востребованные кредиторами разработки НБКИ – скоринг-бюро, верификация паспортных данных по базам государственных органов, инструменты предотвращения кредитного мошенничества, в частности, система «НБКИ-AFS» (Anti Fraud Service) и скоринговая карта, ранжирующая кредитные заявки по вероятности кредитного мошенничества, – Fraud Score.



