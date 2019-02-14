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14 февраля,
2019
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Новости

Бюро кредитных историй получит информацию о томских должниках за электричество

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

«Томскэнергосбыт» среди других способов борьбы с задолженностью за услуги среди населения начал сотрудничество с Национальным бюро кредитных историй.


Сотрудничество подразумевает передачу данных своих абонентов с просроченной задолженностью в бюро. 

Мы подписали соглашение о сотрудничестве с бюро кредитных историй. На сегодняшний день порядка двух тысяч абонентов имеют просроченную задолженность, у нас есть по ним исполнительные листы, и в ближайшее время передадим эти документы в бюро кредитных историй. Вроде ничего страшного, но при необходимости получения заемных средств неплательщик может получить отказ, — рассказал журналистам гендиректор «Томскэнергосбыта» Александр Кодин. 

Он отметил, что в компании используются и другие способы борьбы с неплательщиками — прежде всего, своевременные обзвоны с напоминанием о необходимости оплатить задолженность за потребленную энергию, судебные взыскания и ограничение подачи электричества,  действенным способом на сегодня остается и взимание пени.


«По сравнению с 2017 годом, платежная дисциплина улучшилась. В 2017 году мы выставили пени порядка 7 млн рублей, в 2018 году уже около 5 млн рублей. Соответственно можно считать, что этот механизм действенный для работы с неплательщиками», —  констатировал Кодин. 


Для справки:  Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) – крупнейшее бюро кредитных историй в России. Создано в марте 2005 года. Занимается консолидацией кредитной информации, предоставленной банками, микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, ломбардами и другими кредиторами. Число партнеров бюро постоянно увеличивается. На сегодня НБКИ обладает самой большой базой кредитных историй. Наиболее востребованные кредиторами разработки НБКИ – скоринг-бюро, верификация паспортных данных по базам государственных органов, инструменты предотвращения кредитного мошенничества, в частности, система «НБКИ-AFS» (Anti Fraud Service) и скоринговая карта, ранжирующая кредитные заявки по вероятности кредитного мошенничества, – Fraud Score.


Бюро кредитных историй получит информацию о томских должниках за электричество
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