Бюджет Томской области увеличится на млрд рублей

Депутаты бюджетно-финансового комитета областной Думы поддержали поправки в закон об областном бюджете, сообщается на сайте парламента.





Согласно им, общая сумма доходов и расходов областного бюджета 2019 года станет больше 936 600 тысяч рублей. Эти средства выделит федеральный бюджет.

«Более половины этой суммы — 560 000,0 тысяч рублей – планируется направить на продолжение строительства транспортной развязки на 76 километре дороги Томск-Тайга. Общий объем затрат на этот проект в 2019 году составит 760 млн рублей, а за период 2017-2019 годов — 1 млрд 100 млн рублей», — сообщили в облдуме.





Еще 275 млн рублей планируют направить на меры соцподдержки: оплату ЖКУ и ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Также зарезервированные и сэкономленные бюджетные средства направят на здравоохранение и образование. Так, расходы на здравоохранение возрастут на 251 млн рублей. Большая часть этих средств — компенсация медучреждениям затрат за помощь по ОМС.





«50 745,0 тысяч рублей будут направлены на санитарную авиацию в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»; 15 470,8 тыс рублей - на обеспечение технологического подключения к системе теплоснабжения по объекту «Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»; более 20 млн рублей - на борьбу со СПИД и устранение нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства и требований пожарной безопасности», — отчитывается Законодательная дума.





Расходы на образование увеличат на 320 млн рублей. При этом большая часть суммы пойдет на приобретение 4 детских садов в Томске, а также в Томском, Молчановском и Первомайском районах. С помощью этого власти планируют создать 490 дополнительных мест в государственных детсадах.





Еще 70 млн необходимы, чтобы покрыть допрасходы местных бюджетов на компенсации теплоснабжающим организациям, которые топят нефтью или мазутом, а также для организации электроснабжения от дизельных электростанций.