Бюджет Томска на 2020 год. Какой он?

Доходы Томска в 2020 году в проекте бюджета запланированы в сумме 13,8 миллиарда рублей, расходы — 14,6 миллиарда. Дефицит составит 740 миллионов рублей.

Больше 64 % расходов планируется направить на образование, социальную политику, культуру и спорт.





Так, расходы на сферу образования в 2020 году предусмотрены в размере 7,78 миллиарда рублей, из которых 5,1 миллиарда поступят из областного бюджета. 623,6 миллиона рублей направят на реализацию подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и приобретение в муниципальную собственность объектов образования».





992,4 миллиона рублей заложены на муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства». Из них 741 миллион будет направлен на содержание улично-дорожной сети, 42 миллиона — на ее развитие, 167,8 миллиона — на наружное освещение. На ремонт дорог в 2020 году власти планируют направить 600 млн рублей из бюджетов всех уровней.

На социальную помощь заложено 566,5 миллиона рублей. 48 миллионов будет направлено на реализацию программы «Старшее поколение», 11,4 миллиона на программу «Социальная интеграция», а 332,7 миллиона – на оказание прямой социальной помощи.





На развитие культуры и туризма в 2020 году заложено 348,1 миллиона рублей.





Также в бюджете заложены деньги и на повышение зарплаты бюджетникам. 3,3 млн на повышение зарплаты работникам культуры, 19,2 млн — работникам сферы образования.