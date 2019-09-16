Бурятский росгвардеец записал видео и попросил коллег не задерживать мирных протестующих

Сотрудник Росгвардии Бурятии записал видеообращение к коллегам, в котором призвал не задерживать участников мирных протестов, пишет Сибирь. Реалии. Как сообщил порталу автор видео Виктор Хоржиров, увольнением ему пока не угрожают, а коллеги отреагировали на обращение положительно.





Обращение появилось в сети в воскресенье, 15 сентября. Его записал стрелок отряда военизированной охраны филиала федерального госпредприятия «Охрана» Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров. На видео он обращается к коллегам-правоохранителям и просит не разгонять силой мирные протесты против нарушений во время выборов и по другим поводам. Он подчеркивает, что «приказы задерживать участников таких акций — «заведомо незаконные», поэтому полицейские могут отказаться их выполнять.





В сети уже появились сообщения от анонимных пользователей, которые говорят, что Виктора Хожирова уволили, но он опроверг эту информацию.