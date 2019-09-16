Бурятский росгвардеец записал видео и попросил коллег не задерживать мирных протестующих
Сотрудник Росгвардии Бурятии записал видеообращение к коллегам, в котором призвал не задерживать участников мирных протестов, пишет Сибирь. Реалии. Как сообщил порталу автор видео Виктор Хоржиров, увольнением ему пока не угрожают, а коллеги отреагировали на обращение положительно.
Обращение появилось в сети в воскресенье, 15 сентября. Его записал стрелок отряда военизированной охраны филиала федерального госпредприятия «Охрана» Росгвардии Бурятии Виктор Хоржиров. На видео он обращается к коллегам-правоохранителям и просит не разгонять силой мирные протесты против нарушений во время выборов и по другим поводам. Он подчеркивает, что «приказы задерживать участников таких акций — «заведомо незаконные», поэтому полицейские могут отказаться их выполнять.
В сети уже появились сообщения от анонимных пользователей, которые говорят, что Виктора Хожирова уволили, но он опроверг эту информацию.
«Сегодня меня вызвали к начальству, видимо, как раз по поводу моего видео. Но об увольнении мне ничего не сообщали, это неправда», — рассказал он Сибирь. Реалии.
Отметим, 15 сентября в Бурятии на два месяца арестовали активиста Дмитрия Хараева, которого подозревают в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Мужчину подозревают в том, что он распылил газовый баллончик в лицо одного из сотрудников Росгвардии, в ночь на 12 сентября штурмовавших автобус с мирными протестующими. Сами задержанные говорят, что слезоточивый газ, а по другой версии, — дымовую шашку — применили сами бойцы Росгвардии.
Стихийный митинг в Улан-Удэ начался вечером 9 сентября. В начале люди собрались с требованиями освободить задержанных сторонников шамана, который идет в Москву «изгонять Путина». Позже зазвучали политические лозунги и люди стали требовать отмены результатов выборов мэра, говорить о фальсификациях. 10 сентября ОМОН начал жестко задерживать митингующих. Среди них был депутат Народного Хурала Баир Цыренов. Неизвестные не в форме полицейских разбили топориками окна машины, в которой находился депутат, вытащили его из машины и попытались увести. В последствии его все-таки задержали, суд назначил ему штраф в 15 тысяч рублей. Еще один участник, блогер Дмитрий Баиров, которого называли неформальным лидером протеста, получил пять суток по статье об организации несогласованного мероприятия, а также пять суток по статье о мелком хулиганстве и еще пять суток по статье о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции.
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