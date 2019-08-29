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29 августа,
2019
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Бурятские шаманы пытались остановить якутского коллегу, идущего освободить Кремль от Путина

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

Неподалеку от Улан-Удэ случилась битва шаманов. Шамана-воина Сашу, который идет освобождать Кремль от Путина, попытались остановить бурятские коллеги из общины «Тэнгри».

Как шаман скажу. Отсюда первый шаг сделаешь – ты не шаман!Понял?.. Я угроз не делаю… Мы призвали всех богов, мы показали тебя. Вот он, называется шаманом, он воин и хочет свергнуть… Нам до политики нет разницы. Нам гармония нужна.

Так бурятский шаман пытался воспрепятствовать движению в Москву Александра Габышева, шамана из Якутии, который считает Владимира Путина злым духом и движется по сибирским дорогам в Москву, чтобы изгнать российского президента из Кремля. До столицы шаман Саша надеется дойти к 2021 году. Собирает митинги, постит собирающие больше миллиона просмотров проповеди в соцсетях. На подступах к столице Бурятии его попытались остановить.

В конце концов после политико-религиозной дискуссии якутский шаман двинулся дальше на Запад. Правда не заходя в Улан-Удэ.

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