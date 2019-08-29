Бурятские шаманы пытались остановить якутского коллегу, идущего освободить Кремль от Путина

Как шаман скажу. Отсюда первый шаг сделаешь – ты не шаман!Понял?.. Я угроз не делаю… Мы призвали всех богов, мы показали тебя. Вот он, называется шаманом, он воин и хочет свергнуть… Нам до политики нет разницы. Нам гармония нужна.