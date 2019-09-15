Бурятская журналистка ушла с ТВ в знак протеста. Чем объясняет?

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Журналистка улан-удэнского канала АТВ Анна Зуева уволилась и объяснила свою позицию тем, что местные СМИ никак не освещали задержания на недавних акциях протеста. Сибирь.Реалии поговорили с Анной Зуевой и выяснили, почему дальнейшая работа на ТВ стала бы для нее «сделкой со своей совестью».

«Разгон мирных жителей Росгвардией и захват депутата Народного Хурала Баира Цыренова почти никто из местных СМИ не освещал. И я осознала, что после увиденного на площади Советов не смогу красиво и непринужденно рассказывать своим телезрителям о суперреспублике и городе для людей. Я не хочу заключать сделку со своей совестью», –​ написала Анна Зуева на своей странице в Facebook.

Фото: www.sibreal.org

Кроме работы на АТВ, Анна снимает сюжеты для федерального канала ОТР. Сюжет она снимала и о протестах на главной площади Улан-Удэ. На место она приехала прямо перед жестким разгоном митингующих бойцами ОМОНа. Полную версию сюжета Анна выложила на своем ютуб-канале, где его посмотрели около 600 тысяч человек, еще около 11 тысяч оставили комментарии. В эфире бурятского телеканала АТВ этот сюжет не появился. Сама Анна говорит, что решение об увольнении она приняла самостоятельно, никто из руководства не просит ее уйти. Но желание уволиться появилось раньше.

«Это связано с выборами. 3 сентября я вышла из отпуска, должна была вести новостной эфир. Мне дали прочитать подводку к сюжету о том, что Вячеслав Мархаев, один из кандидатов в мэры Улан-Удэ, якобы вывернул руку корреспонденту РЕН ТВ Евгении Могилевской. Я сказала: «Но это же неправда, никакого нападения не было, я отсматривала видео с той встречи. Я считаю, что это просто попытка опорочить нормального человека». Мне говорят: «Ну, давай ты не будешь называть фамилию Мархаев. А скажешь – «сенатор от Иркутской области…». Ну да, так-то никто, можно подумать, не догадается, о ком речь… И я сказала: «Нет, я не буду это читать. Я 10 лет создавала свое имя, репутацию, мне доверяют люди. И я не буду разрушать все это полутораминутной ложью». Предложила: если надо – могу уйти прямо сейчас. Или, говорю, дайте мне еще неделю отпуска, я выйду 10 сентября, когда закончатся эти чертовы выборы, самые грязные в истории Улан-Удэ, и продолжу работать. Так и решили. На том выпуске был другой ведущий. А я вышла на работу 10 сентября, никаких конфликтов и взаимных претензий у меня с руководством АТВ не было. <…> На самом деле все, что там происходило, было очень страшно. И я поняла, что не смогу завтра выйти на АТВ, чтобы красиво и непринужденно рассказывать о жизнерадостных новостях. Не смогу перешагнуть через свою совесть», - рассказывает Анна Зуева.

Фото: www.sibreal.org

Анна считает, что в Бурятии на сегодня не осталось независимой журналистики и канал АТВ, на котором работала Анна, в какой-то момент стал контролироваться местным правительством. По ее словам, из местных СМИ более-менее события на площади Советов осветил местный канал «Ариг Ус», но и их сюжеты оказались «причесаны».

«Это не официальный правительственный орган (АТВ – прим. ред.). Я проработала на АТВ полтора года и, признаться, не знаю всей истории слияния этого некогда честного и независимого телеканала с правительством. Наверное, этот процесс начался года три-четыре назад. Но сейчас АТВ обслуживает правительство информационно, так же, как другой местный канал, «Тивиком». Да и вообще независимой прессы в Бурятии нет. У всех так или иначе контракты с властями. Сюжеты выходят только двух типов: про то, как все в республике прекрасно, или жутики о происшествиях. Не знаю, если бы разгона не было, я бы, наверное, и сейчас вела новости на АТВ. Но понимаете… Вот я на площади снимаю сюжет для ОТР, а рядом никого из коллег нет. Я там одна из журналистов. <…> Более-менее рассказал о происходящем телеканал «Ариг Ус». Но и у них сюжеты «причесанные». Например, разгон протестующих они не снимали. Руководитель канала – депутат Народного Хурала, она тоже не пойдет, как герой на амбразуру, с такими сюжетами. Возможно, были еще публикации, которые я просто не увидела», - объясняет Анна.

Видео: ютуб-канал Анны Зуевой

В том числе из-за того, что многие местные СМИ игнорировали происходящее, в пространстве соцсетей действовало много троллей, которые пытались преподнести информацию так, будто на улицы вышли «гопники и фрики, маргиналы, националисты, которые требуют едва ли не отделения Бурятии от России и т. д.», говорит Анна.

Видео: Ютуб-канал Анны Зуевой

Журналистка не сожалеет о своем уходе и планирует немного передохнуть, а потом продолжить как региональный корреспондент сотрудничать с федеральным каналом ОТР, развивать свои профили в соцсетях.

«Вообще, я четвертый год сотрудничаю с ОТР и собираюсь снимать для них сюжеты чаще, а не раз в неделю, как было до сих пор. Буду развивать свой ютуб-канал, инстаграм. Вижу, что это вызывает живой отклик у людей: на сообщения в инстаграме сейчас каждый день до трех часов ночи отвечаю, а у моего ютуб-канала уже шесть тысяч подписчиков, причем три тысячи добавились за последние сутки».