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12 марта,
2019
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Букмекеры разошлись в оценке шансов России принять Суперкубок Южной Америки в 2020 году

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Стало известно, что Министерство спорта РФ обсуждает с руководством КОНМЕБОЛ идею проведения Суперкубка Южной Америки в 2020 году в России. Письмо южноамериканцев изучают в департаменте государственной политики и международного сотрудничества Министерства спорта РФ, в ближайшее время его должны отправить на рассмотрение в РФС.


Российские букмекеры принимают ставки на то, что пройдет ли турнир в РФ, и оценки компаний разнятся. Согласно оценке одной из букмекерских компаний, Суперкубок Южной Америки, вероятнее всего, проведут в России. Поставить на это можно по коэффициенту 1,8. Вероятность того, что турнир состоится в другой стране, оценивается коэффициентом 1,95.


Аналитики другой букмекерской конторы считают, что шансы России принять у себя южноамериканское соревнование невелики. Вероятность проведения Суперкубка Южной Америки в РФ оценивается коэффициентом 2,3. Поставить на то, что этого не случится, можно по коэффициенту 1,55.


«Букмекерские аналитики по-разному оценивают шансы России принять Суперкубок Южной Америки. По самым оптимистичным прогнозам, вероятность того, что престижный турнир пройдет на российских стадионах, составляет примерно 51%.

Другие букмекеры настроены пессимистично. По их оценкам, шансы России договориться с КОМНЕБОЛ о проведении Суперкубка южноамериканского континента у себя равны около 41%», — прокомментировал эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинга Букмекеров» Николай Соловьев.

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