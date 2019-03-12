Букмекеры разошлись в оценке шансов России принять Суперкубок Южной Америки в 2020 году

Стало известно, что Министерство спорта РФ обсуждает с руководством КОНМЕБОЛ идею проведения Суперкубка Южной Америки в 2020 году в России. Письмо южноамериканцев изучают в департаменте государственной политики и международного сотрудничества Министерства спорта РФ, в ближайшее время его должны отправить на рассмотрение в РФС.





Российские букмекеры принимают ставки на то, что пройдет ли турнир в РФ, и оценки компаний разнятся. Согласно оценке одной из букмекерских компаний, Суперкубок Южной Америки, вероятнее всего, проведут в России. Поставить на это можно по коэффициенту 1,8. Вероятность того, что турнир состоится в другой стране, оценивается коэффициентом 1,95.





Аналитики другой букмекерской конторы считают, что шансы России принять у себя южноамериканское соревнование невелики. Вероятность проведения Суперкубка Южной Америки в РФ оценивается коэффициентом 2,3. Поставить на то, что этого не случится, можно по коэффициенту 1,55.





«Букмекерские аналитики по-разному оценивают шансы России принять Суперкубок Южной Америки. По самым оптимистичным прогнозам, вероятность того, что престижный турнир пройдет на российских стадионах, составляет примерно 51%.

Другие букмекеры настроены пессимистично. По их оценкам, шансы России договориться с КОМНЕБОЛ о проведении Суперкубка южноамериканского континента у себя равны около 41%», — прокомментировал эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинга Букмекеров» Николай Соловьев.

