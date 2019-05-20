Будьте осторожны! Участились случаи мошенничества с терминалами Сбербанка

«Коммерсантъ» написал о простой, но эффективной схеме мошенничества с терминалами Сбербанка: ошибки в сценарии обслуживания клиентов и непродуманно долгий период ожидания операции дает злоумышленникам возможность снимать десятки тысяч рублей со счета жертв. Для этого мошеннику надо просто начать операцию по переводу денег на свой счет и отойти от терминала — следующий клиент, если будет невнимательным, вставит свою карту, введет пин-код и таким образом завершит перевод, но уже со своего счета. На завершение оплаты терминал дает полторы минуты, уточняет «Коммерсантъ».

На прошлой неделе в интернете стали появляться сообщения о случаях хищения средств у граждан с использованием информационно-платежных терминалов (ИПТ) Сбербанка. Так, один из пострадавших указал, что пришел в отделение банка, вставил карту в терминал, ввел пин-код — и с его счета тут же списались 11 тыс. руб. на чужой счет в МТС. Еще один клиент банка рассказал «Ъ», что лишился по той же схеме еще большей суммы: «Я хотел воспользоваться терминалом Сбербанка. Передо мной на нем что-то бесконечно вводила девушка в чадре. Когда она отошла, я как обычно увидел: «вставьте карту, введите пин-код…» — и 15 тыс. улетело на оплату чужого телефона». Потерпевший обратился в Сбербанк.

«Все системы самообслуживания нашего банка надежно защищены. В целях безопасности мы рекомендуем нашим клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на наличие поблизости подозрительных лиц. В случае сомнений лучше отказаться от проведения операции и проинформировать банк по телефону 900», — советуют в Сбербанке.





Руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц отметил, что такой вид мошенничества давно распространен, а причина, по которой оно может быть успешно, — невнимательность клиентов.

«Данное мошенничество основано на невнимательности пользователей и клиентов. Как фишинг в интернете. Это мошенничество не носило массовый характер, так как Сбербанк поменял бы уже процесс. Сейчас я думаю Сбербанку не составит труда поправить процесс во избежание данного мошенничества», — сказал он РИА Новости.