Будь яркой! Будь разной с «Сибирским цирюльником»

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Лето – время наслаждаться солнцем, свежим воздухом и теплыми днями. О красоте и здоровье волос позаботились в «Сибирском цирюльнике». Если вы эффектная блондинка или яркая брюнетка, вашим волосам нужны качественные профессиональные средства ухода за волосами. До 31 мая во всех магазинах «Сибирский цирюльник» специальный набор средств для ухода за светлыми или темными волосами всего за 199 рублей.*

Не секрет, что при уходе за блондом необходимы специальные шампуни, ополаскиватели и другие средства, которые поддерживают цвет. Самые частые проблемы, с которыми сталкивается каждая блондинка — желтизна, тусклость, потеря блеска и сухость. Средства, разработанные специально для светлых волос, помогают справиться с любыми задачами. Эти средства подходят и девушкам с пшенично-золотистым оттенком, и тем, кто предпочитает холодный блонд. Благодаря профессиональной косметике для волос вы надолго сохраните красивый оттенок. Используйте средства на постоянной основе – подарите вашим волосам новую жизнь.

Немаловажен качественный профессиональный уход за темными волосами. Брюнетка – это целый спектр цветовых переливов – от насыщенно-черных до каштановых. Такие волосы нуждаются в активном питании и увлажнении – тогда они не будут жесткими, станут легче расчесываться и поддаваться укладке. Для того чтобы поддерживать красоту и здоровье темных волос, «Сибирский цирюльник» рекомендует использовать средства для волос с темным пигментом. Такие средства не только сделают оттенок более насыщенным и глубоким, но и придают яркий блеск.