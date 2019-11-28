Ботсад ТГУ предлагает томичам поучаствовать в конкурсе и нарядить эко-елку

Ботанический сад ТГУ начинает конкурс новогодней игрушки «А у нас елка поспела!». Участникам предлагают сделать игрушки из семян и плодов любых растений, которыми сотрудники Ботсада украсят эко-елку, сообщает пресс-служба вуза.

На конкурс принимаются новогодние игрушки ручной работы размером от 10 до 20 сантиметров, изготовленные из натуральных материалов, – рассказывает руководитель экскурсионного бюро Ботсада ТГУ Анастасия Войцеховская. – Никаких ограничений фантазии нет. Например, можно мастерить из орехов и их скорлупы, веток, листьев и т. д. Приветствуются все идеи и все участники. Соревнование будет идти в трех возрастных группах: взрослые, школьники и дошколята.

В каждой категории будет три номинации: победитель, приз зрительских симпатий и самая креативная игрушка. Все получат сертификат участника, а победители – дипломы и призы (сертификат на VIP-экскурсию и др.). Награждение пройдет 27 декабря в 18 часов.





Прием работ на конкурс будет идти до 25 декабря по адресу: пр. Ленина, 34/1 с понедельника по субботу с 11.00 до 15.00. Участникам нужно указать свои ФИО, возраст, номер телефона и название игрушки. Все украшения можно будет увидеть в фойе Ботсада на эко-елке.