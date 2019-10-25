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25 октября,
2019
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Большинство жалоб от томичей к финансовому омбудсмену касаются споров по ОСАГО

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томичи чаще всего жалуются на выплаты по ОСАГО, обращаясь к финансовому омбудсмену. Максимальный размер суммы, взысканной со страховщика в пользу жителя Томской области, по итогам обращений составил 475 тысяч рублей.

Большинство жалоб от томичей к финансовому омбудсмену касаются споров по ОСАГО

Федеральный закон о введении должности финансового омбудсмена вступил в силу 3 сентября 2018 года. Уполномоченный занимается досудебным урегулированием споров между потребителями и финансовыми организациями. С 1 июня рассматривает споры по ОСАГО, КАСКО и ДСАГО, с 28 ноября обязательный досудебный порядок распространится на споры по всем остальным видам страхования (кроме ОМС). 


В Томске нет местного представителя финансового омбудсмена в России. Жители области могут обращаться к финансовому омбудсмену дистанционно – через МФЦ и портал госуслуг.


За четыре месяца жители Томской области направили 96 обращений в отношении 15 страховых компаний. Подавляющая часть обращений (92, или 95,8 %) касалась споров по договорам ОСАГО. В 46 обращениях томичи жаловались на размер страхового возмещения. Помимо этого, жители Томской области жаловались на отказ в выплате страхового возмещения (24, или 25 %) и нарушение срока выплаты страхового возмещения (11, или 11,5 %).


«В целом средний размер требований по обращениям жителей Томской области составил 182 567 рублей», — говорит руководитель АНО «СОДФУ» Ольга Крайнова.


За четыре месяца по результатам рассмотрения обращений от жителей Томской области финансовый уполномоченный принял 20 решений. В 12 из них требования томичей удовлетворены. 


Подать обращение финансовому уполномоченному можно в электронной форме через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного https://finombudsman.ru, на котором подробно представлен порядок подачи обращений.

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