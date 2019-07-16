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16 июля,
2019
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Большинство томских призывников будут служить в сухопутных войсках

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

В регионе завершилась стартовавшая 1 апреля 2019 года призывная кампания, на службу призвали более 600 человек, сообщает обладминистрация.


«Большинство томских ребят распределены в сухопутные войска Министерства обороны — около 200. Также призывники из Томской области пополнили ряды Морфлота, Воздушно-космических сил, Генштаба Вооруженных Сил РФ и другие армейские подразделения», — говорится в сообщении.


Как отметил военный комиссар Томской области, Томская область выполнила задание на призыв граждан. Он добавил, что 2 тысячи человек в этот призыв получили временную отсрочку от армии, еще восемь новобранцев будут проходить альтернативную гражданскую службу. Все случаи неявки призывников на комиссии будут рассматривать следственные органы.


«28 июня в Губернаторском квартале Томска прошла торжественная церемония проводов призывников в Вооруженные Силы России. Тогда в подразделения Морфлота, Центрального и Западного военного округов отправились служить 51 человек», — добавили в пресс-службе администрации области. 
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