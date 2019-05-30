Больше всего должников по алиментам проживает в Кедровом и Северске

Так, «лидерами» по отцам-должникам являются города Кедровый (почти 87%) и Северск (85%). Женщин-должников по алиментам больше всего проживает в Тегульдетском (более 38% от общего количества) и Бакчарском районах (более 36%).







При этом Тегульдетский район является территорией, где больше всех трудоустроенных должников, а наибольшее количество неработающих алиментщиков приходится на Зырянский (70%) и Первомайский (69%) районы, а также, если учитывать административное деление областного центра, на Ленинский район города Томска – 75%. При этом средний показатель по Томску составляет 61%.







Ряд алиментщиков имеют разного рода собственность. Больше всего автовладельцев проживает в Томском районе (почти 30% от общего количества алиментщиков в этом муниципальном образовании), а район Первомайский стал лидером по должникам, имеющим недвижимость (32%). Самым «богатым» по количеству банковских счетов оказался Кривошеинский район: здесь счета имеют 90,5% алиментщиков. В Верхнекетском районе должники открывали счета не так охотно — всего 65,8%.

