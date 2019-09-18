Больше 40 томских улиц останутся без холодной воды на сутки

В пятницу, 20 сентября, холодную воду отключат на улицах Советского района Томска. В это время «Томскводоканал» проведет работы на линии, сообщается на сайте компании.





«Томскводоканал» приступит к работам по переврезке новой водопроводной линии диаметром 400 миллиметров по улице Шевченко. В связи с этим на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение по ряду адресов», — говорится в сообщении.





Воды не будет на проспектах Фрунзе и Комсомольском, улицах Балтийской, Алтайской, Заречной, 1-й, 4-й и 5-й Заречной, Герцена, Елизаровых, Каспийской, Кулагина, Колхозной, Лебедева, Льва Толстого, Сибирской, Тальниковой, Шевченко, Космической, Енисейской, Тверской, Новоселов, Осенней, Писемского, Салтыкова-Щедрина, Селькупской, Совхозной, Трамвайной, Черноморской, Чкалова.

Без холодной воды останутся дома в переулках Ангарском, Богашевском, Курском, Моряковском, Нижнем, Цветочном, Энергетическом, Смоленском, Фруктовом.





«В связи с этим на водопроводных сетях будет отсутствовать холодное водоснабжение с 09:00 20.09.2019 до 06:00 21.09.2019», — уточняют в компании.





Полный список адресов можно посмотреть на сайте «Томскводоканала».