Больше теплиц и жилой поселок: что ждет Трубачево

Тепличное хозяйство Трубачево приступило к реализации второй очереди инвестиционного проекта. Предприятие построит жилой поселок на 550 человек, увеличит количество теплиц и оборудует рекреационную зону, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первый инвестпроект по развитию овощеводства закрытого грунта был реализован в 2011-2013 годах. Общая площадь нового тепличного комплекса составила 18 гектаров, из которых свыше 5 гектаров — площадь закрытого грунта. На предприятии создано почти 200 рабочих мест, а суммарные инвестиции в проект достигли 1,2 миллиарда рублей.





По словам директора трубачевского хозяйства Галины Шаниной, в период 2014-2018 годов в Трубачеве произведено больше 12 тысяч тонн продукции на 1,5 миллиарда рублей. Объем налоговых отчислений составил 114 миллионов.





Накануне губернатор Томской области Сергей Жвачкин дал старт второй очереди инвестиционного проекта, которая будет разбита на три этапа. На первом инвестор построит линию электропередачи и подстанцию, так как новое производство нуждается в дополнительных энергетических мощностях — 22 МВт. В 2018-2021 годах в эту работу будет вложено 300 миллионов рублей. На втором этапе (2020-2022 годы) в трубачевском хозяйстве появится 3,5 гектара новых теплиц, что позволит увеличить объемы производства до 7 тысяч тонн продукции в год. Инвестиции составят 700 миллионов рублей. На третьем этапе в течение 2019-2025 годов предприятие построит жилой поселок на 550 человек, учебный класс, биолабораторию и рекреационную зону за 650 миллионов рублей.

