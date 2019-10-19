Больше пяти тысяч томичей заключили брак в 2019 году

За девять месяцев 2019 года томичи в полтора раза чаще женились, чем разводились — 5 481 актов о заключении брака против 3 584 разводов.

Самым популярным у молодоженов стал август: в этот летний месяц свадьбу сыграли 1 050 пар. Почти четыре тысячи бракосочетаний зарегистрировано в Томске, в других городах и районах области больше полторы тысячи.





По данным областного департамента ЗАГС, томичи сыграли больше 300 свадеб с иностранцами из 25 государств. В большинстве случаев (302 брака) — с уроженцами 137 – Казахстана, 46 – Азербайджана, 40 – Узбекистана, 30 – Кыргызстана, 26 – Таджикистана, 7 – Армении, по 5 - Грузии и Украины, по 3 – Молдовы и Республики Беларусь.







Еще 20 браков были зарегистрированы с иностранцами из дальнего зарубежья: 5 — Германии, 2 — Италии, по одному — Алжира, Бельгии, Венгрии, Греции, Израиля, КНР, Камеруна, Кореи, Словакии, США, Турции, Чехии, Югославии.