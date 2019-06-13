Больше половины россиян покупают товары только по акциям

По итогам 2018 года доля россиян, покупающих товары только по акциям, составила рекордные 50,6 %, следует из исследования компании Ipsos Comcon, проведенного по заказу «Коммерсанта». Для сравнения, в 2016 году об этом говорил 41 % россиян, а в 2017-м — 45 %.

В ряде категорий товаров повседневного спроса по акции продают 70 % от общего числа, говорят в аналитической компании Nielsen. По ее данным, в первом квартале 2019 года экономили 69 % россиян.





«Рост числа россиян, стремящихся к экономии, в основном связан с продолжающимся падением доходов населения и индекса потребительского доверия, отмечают в Nielsen. Так, по данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы населения упали на 2,3 % год к году. Индекс потребительского доверия за тот же период опустился с 65 до 62 пунктов и достиг исторического минимума», — пишет издание.





В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сообщили, что в 2018 году решили ограничить долю промотоваров в магазинах сети и сейчас на них приходится 35 %.





В сегменте бытовой техники и электроники на промотовары последние два-три года приходится более 50 % всей продукции, считают в группе «М.Видео-Эльдорадо» и объединенной компании «Связной-Евросеть».