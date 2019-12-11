Добрые новости
11 декабря,
2019
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Новости

Больше десяти крупных свалок убрали в Томске и Томском районе за 2019 год

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

97 процентов свалок, отмеченных жителями Томской области на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка», убраны.  Это 879 из 906 обозначенных объектов. Еще 26 объектов находятся в работе. 

Свалка в Коломино до уборки
Свалка в Коломино до уборки
Фото: региональный ОНФ

«Только за последний год удалось убрать около десяти крупных свалок общим объемом 30 тыс. кв. м в Томском районе. Это свалки вблизи горнолыжного комплекса «Эдельвейс» в селе Лучаново, вдоль дороги к деревне Кисловка около озера Целлофанка, вдоль дороги у деревни Нелюбино. Большие свалки бытового и строительного мусора ликвидированы в Батурино, Турунтаево, Петрово, Корнилово, Коломино. Многие годы эти залежи отходов вблизи и в непосредственной черте этих населенных пунктов создавали жителям дискомфорт», — отметил член регионального штаба ОНФ в Томской области Роман Клясюк.   


Власти Томска привлекли к уборке залежей мусора бюджетные и внебюджетные средства, социальных партнеров, подрядные организации. Были убраны крупные свалки в поселках Родионово и Тимирязевское, на улицах Торговая, Мичурина, Ивана Черных, Угрюмова и Ковалева. 

После уборки свалки в Коломино
После уборки свалки в Коломино
Фото: региональный ОНФ

Проект «Генеральная уборка» стартовал в регионе в конце 2017 года. Жители жаловались на огромные кучи мусора, антисанитарию и неприятные запахи, но местные власти, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете, свалки не убирали. В результате предписания надзорных органов, прокуратуры, решения суда не исполнялись годами.

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