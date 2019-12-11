Больше десяти крупных свалок убрали в Томске и Томском районе за 2019 год

97 процентов свалок, отмеченных жителями Томской области на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка» , убраны. Это 879 из 906 обозначенных объектов. Еще 26 объектов находятся в работе.

«Только за последний год удалось убрать около десяти крупных свалок общим объемом 30 тыс. кв. м в Томском районе. Это свалки вблизи горнолыжного комплекса «Эдельвейс» в селе Лучаново, вдоль дороги к деревне Кисловка около озера Целлофанка, вдоль дороги у деревни Нелюбино. Большие свалки бытового и строительного мусора ликвидированы в Батурино, Турунтаево, Петрово, Корнилово, Коломино. Многие годы эти залежи отходов вблизи и в непосредственной черте этих населенных пунктов создавали жителям дискомфорт», — отметил член регионального штаба ОНФ в Томской области Роман Клясюк.





Власти Томска привлекли к уборке залежей мусора бюджетные и внебюджетные средства, социальных партнеров, подрядные организации. Были убраны крупные свалки в поселках Родионово и Тимирязевское, на улицах Торговая, Мичурина, Ивана Черных, Угрюмова и Ковалева.