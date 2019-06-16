Больше 800 детей в Томской области получат пособие на подготовку к школе

С июня центры социальной поддержки региона будут выплачивать семьям деньги на подготовку детей к школе, сообщает обладминистрация.





Пособие размером 1000 рублей с небольшими доплатами полагается каждому школьнику из малоимущей многодетной семьи или неполной семьи с двумя и более детьми.





Всего в регионе в 2019 году назначили выплату 565 семьям, в которых воспитывается 886 детей школьного возраста.



«Для назначения выплаты нужно обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства с паспортом, свидетельствами о рождении детей, копиями трудовых книжек (для неработающих родителей). При поступлении ребенка в первый класс или продолжении обучения в 10-м и 11-м классе дополнительно понадобится справка из школы. Если семья не состоит на учете в органах соцзащиты как малоимущая и не получает ежемесячное пособие на детей, нужна также справка о составе семьи и документы, подтверждающие ее доходы за последние три месяца», — из сообщения на сайте обладминистрации.





Пособие разовое, предоставляется с июня 2019 года, но родители, как правило, стараются оформить его накануне учебного года.





Для справки: малоимущая семья —семья, в которой общий ежемесячный доход, разделенный на каждого члена семьи, ниже прожиточного минимума, установленного в Томской области. По данным Томскстата, величина прожиточного минимума за 1 квартал 2019 года составляет 11 370 рублей в месяц.