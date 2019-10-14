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14 октября,
2019
Новости

Больше 400 учащихся эвакуировали из школы в Томске из-за возгорания в подвале

ТВ2
ТВ2
15 минут назад

В подвале школы № 47 произошло небольшое возгорание. Учеников эвакуировали на улицу, сообщили в ГУ МЧС РФ по Томской области. 


Автоматическая пожарная сигнализация сработала в школе на Пушкина, 54/1 в 10:21. Первое подразделение прибыло на место спустя шесть минут. К этому времени в подвале было слабое задымление. Из здания эвакуировали 425 человек.


«В результате в подвальном помещении в элетрощитовой оплавилась проводка. Пожарными электрощитовая была отключена. Пострадавших нет», — говорится в сообщении МЧС. 


На месте работали 25 спасателей и шесть единиц техники.

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