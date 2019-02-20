Больше 40 домов переведут на резервное теплоснабжение из-за ремонта сетей в центре Томска

В среду, 20 февраля, 42 дома, расположенные на улице Карла Маркса и переулках Совпартшкольном, Кооперативном и Красном будут переведены на резервную схему теплоснабжения. В это время специалисты «Томск РТС» проведут плановые работы по устранению дефекта на участке теплосети на улице Карла Маркса и переулка Совпартшкольный.





«В настоящее время дефект не влияет на теплоснабжение потребителей, но во избежание риска возникновения аварийной ситуации принято решение устранить его в плановом порядке, пока позволяют погодные условия. По прогнозу синоптиков в среду, 20 февраля, температура наружного воздуха будет составлять минус 1 градус, что позволит провести все необходимые переключения на оборудовании», — заявил директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Борис Горяйнов.





Работы начнутся 20 февраля в 09:00 и займут несколько часов. Потребителей, зависящих от ремонтируемого участка, планируется переключить на резервную схему теплоснабжения со сниженными параметрами. После устранения дефекта теплоснабжение потребителей будет восстановлено по основной схеме.