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20 февраля,
2019
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Больше 40 домов переведут на резервное теплоснабжение из-за ремонта сетей в центре Томска

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В среду, 20 февраля, 42 дома, расположенные на улице Карла Маркса и переулках Совпартшкольном, Кооперативном и Красном будут переведены на резервную схему теплоснабжения. В это время специалисты «Томск РТС» проведут плановые работы по устранению дефекта на участке теплосети на улице Карла Маркса и переулка Совпартшкольный.


«В настоящее время дефект не влияет на теплоснабжение потребителей, но во избежание риска возникновения аварийной ситуации принято решение устранить его в плановом порядке, пока позволяют погодные условия. По прогнозу синоптиков в среду, 20 февраля, температура наружного воздуха будет составлять минус 1 градус, что позволит провести все необходимые переключения на оборудовании», — заявил директор СП «Тепловые сети» АО «ТомскРТС» Борис Горяйнов.


Работы начнутся 20 февраля в 09:00 и займут несколько часов. Потребителей, зависящих от ремонтируемого участка, планируется переключить на резервную схему теплоснабжения со сниженными параметрами. После устранения дефекта теплоснабжение потребителей будет восстановлено по основной схеме.

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