Добрые новости
07 марта,
2019
1
фото
Новости

Больше 4 тысяч жалоб оставили томичи на своих шумных соседей

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Томичи оставили больше 4 тысяч заявлений о нарушении тишины и покоя. В результате к гражданской административной ответственности сотрудники полиции привлекли 1059 лиц, говорится в докладе о работе УМВД России по Томской области, опубликованном на сайте облдумы.

Больше 4 тысяч жалоб оставили томичи на своих шумных соседей

При этом в настоящее время сотрудники полиции не могут составлять протоколы об административных правонарушениях, которые касаются нарушения закона о тишине. Сейчас МВД России и администрация Томской области ведут переговоры о заключении соглашения, которое бы наделяло полицию такими правами. 

До заключения соглашения протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением тишины, заключают сотрудники администраций.


Закон о введении «тихого часа» в Томской области приняли в 2016 году. Он запрещает шуметь в будние дни с 23.00 до 7.00, круглосуточно нельзя шуметь в воскресные и праздничные дни, а с 21 до 7 часов в будние дни нельзя шуметь при проведении строительно-монтажных работ. 


Штраф для физических лиц за нарушение закона составляет от 1000 до 1500 рублей, при повторном правонарушении — от 2000 до 5000 рублей.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.