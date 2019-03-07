Больше 4 тысяч жалоб оставили томичи на своих шумных соседей

Томичи оставили больше 4 тысяч заявлений о нарушении тишины и покоя. В результате к гражданской административной ответственности сотрудники полиции привлекли 1059 лиц, говорится в докладе о работе УМВД России по Томской области, опубликованном на сайте облдумы.

При этом в настоящее время сотрудники полиции не могут составлять протоколы об административных правонарушениях, которые касаются нарушения закона о тишине. Сейчас МВД России и администрация Томской области ведут переговоры о заключении соглашения, которое бы наделяло полицию такими правами.

До заключения соглашения протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением тишины, заключают сотрудники администраций.





Закон о введении «тихого часа» в Томской области приняли в 2016 году. Он запрещает шуметь в будние дни с 23.00 до 7.00, круглосуточно нельзя шуметь в воскресные и праздничные дни, а с 21 до 7 часов в будние дни нельзя шуметь при проведении строительно-монтажных работ.





Штраф для физических лиц за нарушение закона составляет от 1000 до 1500 рублей, при повторном правонарушении — от 2000 до 5000 рублей.