Больше 300 томичей подписали обращение о реконструкции Гороховских складов

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Арт-фестиваль «мУкА. Склады искусства» прошел в Томске с 31 мая по 2 июня. Организаторы хотели привлечь внимание к необходимости реставрации памятника архитектуры «Склады купца Горохова».

Арт-фестиваль «МУкА» включал в себя: выставку, лекторий, обновляющий лекторов каждый час, мастер-классы, пикник от кофейни «Эндорфин» и саунд-перформансы завершающие каждый день.

Выставка — это семь стендов с работами: музей в духовке, зарисовка на которой изображена поэтапная деструкция складов, стенд с пленочными фотографиями выполненными в жанре ломографии, мясорубка символизирующая разрушения Гороховских складов…

На одном из стендов квадратный холст красно-черного цвета. На холст приклеено несколько осколков зеркала. Этот экспонат называется: «Разбитый, нарушенный, сломанный, испорченный, выветренный…». Эту картину создала Вероника Сарычева, которая также хотела показать распад Гороховских складов. Тем самым она пыталась передать, что время разрушает всёе,и что склады так же подвержены разрушения, как и хрупкий скелет человека.

Фото: Елизавета Пушкарева

Недалеко от этой инсталляции стоит музей-духовка, возле неё собралось большое количество людей. Девочка восьми лет, в розовой куртке, приоткрывая дверцу с надписью «музей открыт» удивляется: внутри висят фотографии и миниатюры разноцветных человечков. Эту духовку создали Анна Бакшаева и Екатерина Пушникова, в своей работе они метафорически представили происходящее в музейном пространстве как физику духового шкафа.

«Печь превращает набор продуктов (пусть и подготовленных) в блюдо, буквально спекает их. С помощью жара внутри духовки вкусы, запахи и текстуры сильнее взаимодействуют, смешиваются, преобразуется. На выходе получается готовая, гармоничная, вкусная пища. Так и музей в своём пространстве создаёт условия обмена элементами, усиления взаимодействия между зрителями, художниками, произведениями искусства, менеджерами, кураторами, меценатами. Погружая в «разогретую» атмосферу эти «ингредиенты», можно получить самые разные проекты, инициативы, коллаборации и выставки. А конечным результатом творческих дегустаций является вкус. Осмысленно развивающийся, богатый вкус у зрителей, организаторов, художников и чиновников», – комментируют создатели ТВ2.

Также в рамках фестиваля прошли и лекции. Одним из приглашенных спикеров стал идеолог «Том Сойер Феста» Андрей Кочетков. Он рассказал о том, как в 2014 году открывали памятник норвежскому полярному исследователю в Самаре.

«На открытии этой композиции ко мне подошли журналисты, спросили, а вы что вообще собираетесь делать? Какие городские проекты? Я сказал, мы хотим восстановить деревянные дома, и сам испугался. Как мы вообще это будем делать», — говорит Кочетков.

Сейчас же «Том Сойер Фест» — это фестиваль для тех, кто хочет сделать город лучше, обратить внимание на ценность исторической среды и объединить городских активистов в деятельное сообщество. В 2017 году фестиваль впервые прошел в Томске. В 2018 в нем участвовали 26 городов.

Сохранение исторического наследия города действительно было в центре фестиваля. Так томский арт-продюсер Дмитрий Беляев, раздал всем открытки с изображением Гороховских складов с предложением подписать её и отправить в Министерство культуры РФ.

Фото: Дмитрий Беляев