Больше 300 домов в Томске остаются без отопления

За выходные тепло было подано в 300 домов. Еще по ряду адресов выданы разрешающие телефонограммы от энергетиков, включение ресурса ожидается здесь в ближайшие дни.



В Ленинском районе тепло запущено в 675 домов из 759, по 74 адресам ресурс отсутствует по разным причинам, среди которых повреждения на теплосетях и отсутствие разрешения на включение, еще по 10 разрешения уже получены, подачу отопления начнут сегодня.



На территории Кировского района отопление запущено в 681 доме из 763, по 82 адресам теплоснабжение возобновится после устранения повреждений на сетях.



В выходные в Октябрьском районе тепло было подано в пос. Спутник. Из 1008 домов района отопление подано в 892, еще 116 находятся на повреждениях.



В Советском районе тепло есть в 830 домах из 920. По информации районной администрации, 30 «многоквартирников» находятся на повреждении, представители 19 домов с непосредственной формой управления приняли решение о временном отказе от получения отопления. В остальных домах ресурс отсутствует по причине реконструкции тепломагистрали в пер. Курском.



Напомним, отопительный сезон стартовал с 24 сентября. Согласно документу, предприятиям - поставщикам тепловой энергии рекомендовано начать подачу теплоносителя для подключения внутридомовых инженерных систем. Главам районов поручено взять под контроль включение инженерных систем потребителей тепловой энергии. Томичи, в чьих домах еще не подано отопление, могут по всем вопросам обратиться в свою управляющую компанию или жилищную организацию.

