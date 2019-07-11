Добрые новости
11 июля,
2019
4
фото
Новости

Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправят из Томска в Иркутскую область

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Томичи отправили больше тонны гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения. Жители областного центра пожертвовали одежду и обувь для взрослых и детей, продукты, средства гигиены, игрушки, медикаменты, постельные принадлежности и другие необходимые вещи.

Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправят из Томска в Иркутскую область
Фото: региональное отделение "Единой России"

Волонтеры принимали и сортировали вещи, которые приносили в пункт сбора на площади Ленина, 8. На призыв о помощи откликнулось больше ста томичей.


Также к сбору присоединились предприятия Томской ассоциации пищевиков, они отправят в Иркутскую область 10 тонн питьевой воды, пять тонн муки и пять тонн продуктов с длительным сроком хранения. В пункт назначения груз прибудет через два дня, сообщает томское отделение ЕР.

Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправят из Томска в Иркутскую область
Фото: региональное отделение "Единой России"

Добавим, также сбор помощи проходил в волонтерском центре ТПУ. 


«Спасибо всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. В течение недели неравнодушные сотрудники, студенты и горожане активно поддерживали благотворительную акцию. В общей сложности было собрано более 400 килограммов одежды, обуви, бытовой химии и продуктов питания», — сообщили в Центре волонтерской и общественной деятельности ТПУ.


Вся собранная гуманитарная помощь уже упакована и будет направлена в Иркутскую область. 

Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправят из Томска в Иркутскую область
Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправят из Томска в Иркутскую область

Напомним, с 25 июня часть Иркутской области находилась во власти наводнения — сильнейшего за последние 180 лет. В регионе была частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 10 тысяч жилых домов.


По данным МЧС, в результате разгула стихии погибли 23 человека, судьба 8 жителей области остается неизвестной. Из опасных зон региона было эвакуировано почти 2,6 тысячи человек.


Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.


​3 июля президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 31 млрд руб.

Мэр города Томска призвал томичей помочь пострадавшим в результате наводнения. По его словам, сотрудники мэрии в добровольном порядке перечислят те суммы, которые посчитают возможными для своей семьи.

Все желающие помочь могут перевести деньги по следующим реквизитам

ИНН 3808089012
КПП 042520607
Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»
БИК 042520607
р/с 407 038 104 183 50001536

Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции.
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.