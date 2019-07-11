Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправят из Томска в Иркутскую область
Томичи отправили больше тонны гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения. Жители областного центра пожертвовали одежду и обувь для взрослых и детей, продукты, средства гигиены, игрушки, медикаменты, постельные принадлежности и другие необходимые вещи.
Волонтеры принимали и сортировали вещи, которые приносили в пункт сбора на площади Ленина, 8. На призыв о помощи откликнулось больше ста томичей.
Также к сбору присоединились предприятия Томской ассоциации пищевиков, они отправят в Иркутскую область 10 тонн питьевой воды, пять тонн муки и пять тонн продуктов с длительным сроком хранения. В пункт назначения груз прибудет через два дня, сообщает томское отделение ЕР.
Добавим, также сбор помощи проходил в волонтерском центре ТПУ.
«Спасибо всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. В течение недели неравнодушные сотрудники, студенты и горожане активно поддерживали благотворительную акцию. В общей сложности было собрано более 400 килограммов одежды, обуви, бытовой химии и продуктов питания», — сообщили в Центре волонтерской и общественной деятельности ТПУ.
Вся собранная гуманитарная помощь уже упакована и будет направлена в Иркутскую область.
Напомним, с 25 июня часть Иркутской области находилась во власти наводнения — сильнейшего за последние 180 лет. В регионе была частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 10 тысяч жилых домов.
По данным МЧС, в результате разгула стихии погибли 23 человека, судьба 8 жителей области остается неизвестной. Из опасных зон региона было эвакуировано почти 2,6 тысячи человек.
Стихия затронула Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, Чунский, Зиминский, Куйтунский, Черемховский районы. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.
3 июля президент РФ Владимир Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. По предварительным данным иркутского губернатора Сергея Левченко, материальный ущерб от паводка составил 31 млрд руб.
Мэр города Томска призвал томичей помочь пострадавшим в результате наводнения. По его словам, сотрудники мэрии в добровольном порядке перечислят те суммы, которые посчитают возможными для своей семьи.
Все желающие помочь могут перевести деньги по следующим реквизитам:
ИНН 3808089012
КПП 042520607
Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области»
БИК 042520607
р/с 407 038 104 183 50001536
Назначение платежа: Оказание благотворительной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
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