Больше 20 тонн гуманитарной помощи отправят из Томска в Иркутскую область

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Томичи отправили больше тонны гуманитарной помощи для жителей Иркутской области, чьи дома пострадали от наводнения. Жители областного центра пожертвовали одежду и обувь для взрослых и детей, продукты, средства гигиены, игрушки, медикаменты, постельные принадлежности и другие необходимые вещи.

Фото: региональное отделение "Единой России"

Волонтеры принимали и сортировали вещи, которые приносили в пункт сбора на площади Ленина, 8. На призыв о помощи откликнулось больше ста томичей.

Также к сбору присоединились предприятия Томской ассоциации пищевиков, они отправят в Иркутскую область 10 тонн питьевой воды, пять тонн муки и пять тонн продуктов с длительным сроком хранения. В пункт назначения груз прибудет через два дня, сообщает томское отделение ЕР.

Фото: региональное отделение "Единой России"

Добавим, также сбор помощи проходил в волонтерском центре ТПУ.

«Спасибо всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. В течение недели неравнодушные сотрудники, студенты и горожане активно поддерживали благотворительную акцию. В общей сложности было собрано более 400 килограммов одежды, обуви, бытовой химии и продуктов питания», — сообщили в Центре волонтерской и общественной деятельности ТПУ.

Вся собранная гуманитарная помощь уже упакована и будет направлена в Иркутскую область.