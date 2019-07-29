Большая часть Ленинского района на сутки останется без холодной воды

В ночь на 30 июля большая часть Ленинского района останется без холодной воды. Причина — ремонтные работы на сетях, сообщается на сайте компании «Томскводоканал».





«В ночь с понедельника на вторник «Томскводоканал» приступит к масштабным работам по снижению аварийности в Ленинском районе города. Они включают в себя установку регулятора давления, который позволит снизить свободные напоры в нижней зоне магистрального водовода, питающего район, а также замену аварийных задвижек в районе улиц Бердской, Войкова, Ленина, переулков Баранчуковского и Тихого, проспекта Ленина. Параллельно бригады предприятия установят новые пожарные гидранты по Большой Подгорной», — говорится в сообщении.





Работы стартуют в 00:10 и завершатся к 17:00 30 июля. Воды не будет по следующим адресам:





пер. 1905 года, ул. 5-й Армии, ул. Ангарская, пер. Анжерский, пер. Барабинский, пер. Баранчуковский, ул. Бердская, пер. Березовский, ул. Блок-Пост, пер. Болотный, ул. Большая Каштачная; пер. Дербышевский, пер. Днепровский, пер. Добролюбова, пер. Донской, пер. Заварзинский; пер. Ванцетти; Водяной 1-й переулок, Водяной 2-й переулок, пер. Войкова, ул. Войкова, ул. Героев Чубаровцев, пер. Горшковский, ул. Грибоедова;

пер. Заозерный, пер. Зеленый, пер. Зырянский, ул. Игарская, ул. Ижевская, Каменный мост, ул. Карла Маркса, пер. Карповский, пер. Картасный, ул. Катунская, ул. Каховская, ул. Кедровая, ул. Кемеровская, пер. Керепетский, пер. Китайский, пер. Кооперативный, пер. Корейский, ул. Краснодонская, пер. Красный, ул. Крепежная, пер. Крестьянский, ул. Крымская, ул. Кубанская, пер. Кузнецкий, пл. Ленина;

ул. Малая Подгорная, ул. Мельничная, пер .Мельничный, пер. Механический, пос. Мясокомбинат, Набережная озера, Набережная реки Томи, ул. Невская, пер. Некрасова, ул. Нижне-Луговая, ул. Новороссийская, пер. Ново-Станционный, ул. Обруб, ул. Обская, ул. Омская, пер. Омский;

пер. Совпартшкольный, пер. Стрелочный, ул. Строевая, пер. Строительный, пер. Сухоозерный, пер. Тихий, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, ул. Урицкого, пер. Успенского, ул. Усть-Керепеть, ул. Учительская, ул. Ферганская, пер. Флотский, пер. Целинный, пер. Чаинский, ул. Чапаева, ул. Чепалова, пер. Черемошинский, пер. Чернышевского, пер. Чехова, пер. Шегарский, ул. Шишкова, ул. Шпальная, пер. Шпальный, ул. Ялтинская, пер. Ярский;

пер. Парабельский, ул. Первомайская, пер. Перевалочный, пер. Пойменный, ул. Польская, ул. Правобережная, пер. Пристанской, ул. Пролетарская, ул. Пропиточная, пер. Просторный, ул. Профсоюзная, пер. Е. Пугачева, пер. Радищева, пер. Рылеева, пер. Сакко, пер. Светлый, ул. Севастопольская, ул. Северо-Каштачная;

ул. Большая Подгорная, кроме №№ 29, 31, 31/1, 31/2, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 41/1;

ул. Водяная, кроме № 18 (Рыбзавод);

ул. Дальне-Ключевская, 3, 5, 6, 8, 14, 16, 18/1, 19;

ул. Загорная, кроме №№ 57, 59, 74а;

пр. Ленина, от № 82 по четной стороне и от № 113 по нечетной, кроме № 185/2;

ул. Ленская, 15, 17, 31;

ул. Лермонтова, кроме №№ 51, 51 стр. 1, 58а, 60, 60/1;

ул. Октябрьский взвоз, 1, 4;

пер. Н. Островского, 4, 5, 7, 15а, 17, 19, 22, 24а;

ул. Р. Люксембург, кроме №№ 74, 76, 76/1, 78, 80;

пер. Урожайный, 15, 23, 24а, 25, 25а, 26а, 27, 27/1, 27б, 28в, 28г, 29/1.





«Томскводоканал» просит произвести необходимые запасы воды заблаговременно.