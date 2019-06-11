Больницы Томска изменят график работы в День России

В 12 июня, в День России, медучреждения региона и Томска будут работать по измененному расписанию, а экстренная помощь будет оказываться круглосуточно, сообщает обладминистрация.





Так, круглосуточно можно будет обратиться в Травмпункты при Больнице скорой медицинской помощи № 2 по улице Олега Кошевого, 72. Также взрослые смогут получить травматолого-ортопедическую помощь в 3-й Горбольнице по улице Нахимова, 3; в МСЧ №2 по улице Бела Куна, 3; поликлинике № 3 по улице Профсоюзной, 16и в ЦСМ клиника «Больничная» на Больничной, 11г.





Хирургические кабинеты в праздничный день будут работать с 10:00 до 15:00 в Медсанчасти № 2 по улице Бела Куна, 3, и в МЧС «Строитель» на Фрунзе, 116.





При острой зубной боли взрослые и дети смогут обратиться в стоматологическю поликлинику на Набережной реки Ушайки, 6.





«Экстренная медицинская помощь будет оказываться круглосуточно независимо от места проживания. График работы «скорой» в Томске и районах останется неизменным — ежедневно, круглосуточно. Вызов с городского телефона — 03, с мобильного — 103. По этому же номеру можно узнать, какой из стационаров Томска дежурит по «скорой», чтобы самостоятельно обратиться в приемный покой. По такому же распорядку будут работать медучреждения в районах области», — уточнили в областной администрации.





Отметим, уточнить режим работы больниц и поликлиник можно в круглосуточной справочной службе по телефонам: 516-616 и 8-800-350-8850.