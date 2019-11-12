Более тысячи учеников эвакуировали из школы в Барнауле из-за задымления

1048 человек эвакуировали из школы из-за задымления, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Барнаула. Чтобы проветрить помещения от дыма, уроки в первую смену пришлось отменить.

Сегодня утром в школе № 128 по адресу Северный Власихинский проезд, 34 произошло короткое замыкание в распределительной коробке в административном кабинете второго этажа, — говорится в сообщении. — Возникло задымление, были эвакуированы 1048 человек - школьников и сотрудников. После отключения электроэнергии очаг задымления ликвидирован.

Группа «Инцидент Барнаул» со ссылкой на издание «ТОЛК» сообщает, что пожарная тревога в школе не сработала. В здании появился запах дыма и отключился свет, после этого учителя вывели детей на улицу.

Для того чтобы проветрить помещения школы от дыма, уроки в первую смену пришлось отменить. Городской комитет по образованию сообщил, что помещение, в котором произошло замыкание, обесточено.





После обследования состояния электропроводки школы было решено, что находиться в здании не опасно. Занятия во вторую смену пройдут по расписанию.