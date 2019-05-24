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24 мая,
2019
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Более половины россиян не считают актуальной проблему домашнего насилия

ТВ2
ТВ2
37 минут назад

61 % россиян не считает актуальной проблему домашнего насилия. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на исследования аналитического агентства «Михайлов и партнеры. Аналитика».

Более половины россиян не считают актуальной проблему домашнего насилия

47 % опрошенных заявили, что проблема насилия в семье является частной и государство или общество не должны в нее вмешиваться. Если женщина заявит о домогательствах на работе, то 40 % россиян не одобрят такого признания.


39 % респондентов допустили применение силы к близким, 7 % заявили, что домашнее насилие простительно, если произошло «сгоряча». Еще 10 % опрошенных отметили, что не считают принуждение жены к сексу изнасилованием.


63 % россиян заявили, что иногда женщины сами провоцируют применение к ним насилия внешним видом, одеждой или поведением.


В 2017 году домашние побои вывели из-под уголовной ответственности. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова назвала это решение ошибкой и выступила за принятие другого закона — о противодействии домашнему насилию.


Согласно итогам опросов Росстата, в 2016 году от домашнего насилия пострадали 16 млн женщин. После принятия закона о декриминализации побоев количество жалоб на домашних тиранов выросло: если в 2014 году кризисный центр для женщин «Анна» принял восемь тысяч звонков, то в 2017 году — порядка 26 тысяч.


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