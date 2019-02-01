Более половины миграционных квот в Томской области получили студенты
В 2019 году более половины из 800 квот на временное проживание для иностранцев в Томской области получили студенты. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков.
Область заинтересована в привлечении тех иностранных граждан, которые в дальнейшем смогут получить гражданство России и формировать наш бюджет. Не всегда это можно сказать о людях, которые покупают трудовой патент. Поэтому в этом году 50% квот на временное проживание мы отдали иностранным студентам. Сотрудники миграционной службы работали с каждым вузом, собрали заявки на квоты и уже потом открыли миграционный пункт.
Рожков отметил, что каждое выданное разрешение на временное проживание (РВП) — это дополнительные расходы для регионального бюджета. Но когда иностранные граждане покупают трудовой патент, они частично возмещают затраты, связанные с их проживанием на территории Томской области.
«800 квот на временное проживание — это та сумма затрат, которую бюджет Томской области может осилить, — подчеркнул замгубернатора. — Число квот предлагают увеличить. Но давайте спросим себя: готовы ли мы, как налогоплательщики, нести дополнительные расходы? Можно выдать и две тысячи квот, но будет ли это эффективно? Получение квоты должно быть осмысленным решением человека, а не просто лазейкой для обхода платы за трудовой патент».
В 2018 году около 2000 человек утром, 9 января, хотели записаться на получение РВП. У миграционного центра, расположенного на Иркутском тракте, 15, образовалась давка. При наведении порядка сотрудники ОМОНа использовали электрошокеры.
Среди собравшихся у миграционного центра оказались и студенты, которым разрешение на РВП нужно для продолжения обучения. Тогда несколько студентов составили обращение с просьбой выделить учащимся университетов дополнительные квоты, собрали 157 подписей и передали это обращение губернатору Томской области Сергею Жвачкину и начальнику областного управления МВД по вопросам миграции Николаю Лежнину.
Утром 9 января этого года у миграционного центра также собралась толпа желающих получить РВП. Уже около 09:30 полицейские объявили, что квоты закончились, но собравшиеся не расходились. К 12.00 у миграционного центра остались около 300 мигрантов. После нескольких устных предупреждений полицейские начали оттеснять их в сторону от здания миграционного центра. Как минимум двое человек отказывались покидать площадку перед миграционным центром и были задержаны.
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