Более половины миграционных квот в Томской области получили студенты

В 2019 году более половины из 800 квот на временное проживание для иностранцев в Томской области получили студенты. Об этом рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков.

Область заинтересована в привлечении тех иностранных граждан, которые в дальнейшем смогут получить гражданство России и формировать наш бюджет. Не всегда это можно сказать о людях, которые покупают трудовой патент. Поэтому в этом году 50% квот на временное проживание мы отдали иностранным студентам. Сотрудники миграционной службы работали с каждым вузом, собрали заявки на квоты и уже потом открыли миграционный пункт.

Рожков отметил, что каждое выданное разрешение на временное проживание (РВП) — это дополнительные расходы для регионального бюджета. Но когда иностранные граждане покупают трудовой патент, они частично возмещают затраты, связанные с их проживанием на территории Томской области.





«800 квот на временное проживание — это та сумма затрат, которую бюджет Томской области может осилить, — подчеркнул замгубернатора. — Число квот предлагают увеличить. Но давайте спросим себя: готовы ли мы, как налогоплательщики, нести дополнительные расходы? Можно выдать и две тысячи квот, но будет ли это эффективно? Получение квоты должно быть осмысленным решением человека, а не просто лазейкой для обхода платы за трудовой патент».





В 2018 году около 2000 человек утром, 9 января, хотели записаться на получение РВП. У миграционного центра, расположенного на Иркутском тракте, 15, образовалась давка. При наведении порядка сотрудники ОМОНа использовали электрошокеры.