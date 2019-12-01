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01 декабря,
2019
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Более 70 % россиян считают, что интересы общества и властей не совпадают

ТВ2
ТВ2
13 часов назад

72 % россиян считают, что интересы властей и народа не совпадают, следует из результатов исследования «Левада-центра». Причина в том, что чиновников и политиков не интересует жизнь обычных людей, считают опрошенные.

Более 70 % россиян считают, что интересы общества и властей не совпадают

30 % участников опроса ответили, что интересы «определенно не совпадают», 42 % считают, что «скорее не совпадают». По мнению опрошенных, причина этого в том, что «власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ». Также россияне жаловались на отсутствие связи между населением и чиновниками.

В том, что у общества и власти одинаковые интересы, уверены лишь 3 % опрошенных. Еще 22 % считают, что интересы «скорее совпадают».

Специалисты «Левада-центра» проводили исследование с 24 по 30 октября 2019 года. За это время социологи опросили 1616 человек от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах России. 

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