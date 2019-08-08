Более 500 томичей предпенсионного возраста cмогут пройти переобучение в 2019 году
Около 500 томичей предпенсионного возраста смогут пройти переобучение и или освоить новые профессии в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году, рассказала начальник облдепартамента труда и занятости населения Светлана Грузных.
«С начала года у нас обучилось 42 гражданина предпенсионного возраста. В настоящее время проходят обучение около 50 человек. До конца года мы планируем обучить более чем 500 человек», — уточнила Грузных.
По национальному проекту «Демография» в Томской области рекомендуется ежегодно переобучать 358 людей предпенсионного возраста. На переобучение из федерального бюджета в 2019 году было направлено 28 миллионов рублей. При этом на на одного пенсионера предусмотрено обучение на максимальную сумму — 68,5 тысячи рублей. Однако по некоторым программам переобучения стоимость курсов не превышает 20 тысяч рублей.
Проект работает как для компаний, так и для людей, которые хотят сменить работу или находятся в поиске работы.
«Сейчас у нас 18 человек в статусе ищущих работу сидят за партами и получают различного рода профессии для того, чтобы сменить род своей профессиональной деятельности. Кроме этого, есть заключенные договоры и соглашения с организациями по всей Томской области, где организации хотят повысить компетенции своих сотрудников в возрасте, который относится к предпенсионерам», — добавила Светлана Грузных.
Она отметила, что главная задача национального проекта — не просто повысить профессиональную компетенцию, а показать гражданам предпенсионного возраста возможности, которые есть. Работодатели готовы принимать людей старшего возраста. Это, как правило, «люди с большим опытом, ответственностью и мудростью».
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