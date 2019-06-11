Более 500 млн рублей получит регион на расселение аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Томской области на субсидию в более чем 500 млн рублей для расселения аварийного жилья в 2019 году. На эти средства планируется расселить 11,5 тысяч квадратных метров, сообщает обладминистрация.





По проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» регион за 2019-2024 годы должен расселить 125,43 тыс. кв. метров аварийного жилья, в котором сейчас проживает около 7 тысяч человек. В шестилетнюю программу вошли Томск, Асиновский, Чаинский, Каргасокский и Томский районы. Всего на реализацию программы в бюджете предусмотрено 6 млрд рублей.





«В 2019 году программа затронет Томск, а также Асиновский и Чаинский районы. На эти цели из федерального бюджета Томская область получит 507,8 миллиона рублей», — сообщил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто.





Он отметил, что с учетом регионального и местного софинансирования общий бюджет программы по расселению 2019 года превысит 600 млн рублей.





«Сегодня застройщики предлагают нам готовые квартиры для переселения людей из аварийного фонда. И у нас есть все основания говорить: программу по расселению аварийного жилья мы способны выполнить быстрее, чем это оговорено в рамках нацпроекта», — сказал Паршуто.