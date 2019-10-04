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04 октября,
2019
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Более 45 кг наркотиков изъяли томские полицейские в ходе операции

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

 Более 45 кг наркотиков изъяли томские полицейские в ходе аннтинаркотической операции. Почти 42 кг из них оказались гашишем, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Более 45 кг наркотиков изъяли томские полицейские в ходе операции
Фото: пресс-служба МВД

Операция «Мак-2019» проходлиа в Томской области в три этапа: с 15 по 24 июля, с 15 по 24 августа и с 15 по 24 сентября 2019 года. За это время полицейские выявили 76 наркопреступлений и привлекли к уголовной ответственности 35 человек.


Также правоохранители составили 34 административных протокола. Из них 21 – за потребление наркотических и психотропных веществ, 12 – за незаконный оборот запрещенных веществ и один протокол – за нарушение правил оборота и хранения наркотиков.


О том, как и кого в Томской области судят за нарушение «народной» 228-ой статьи, читайте в материале ТВ2 «228: случайные люди». 

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