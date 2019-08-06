Более 400 человек остались без света из-за паводка в Иркутской области
Более 400 жителей Иркутской области остаются без электроэнергии из-за второй волны паводка. Об этом со ссылкой на Минэнерго РФ сообщает «Интерфакс-Сибирь».
Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 4 населенных пунктах — 416 человек, канализационные очистные станции в городе Тулуне, социально значимые объекты — 7 единиц, — говорится в сообщении. — Мощность отключенных потребителей — 0,4 МВт.
По данным МЧС, с 27 июля из-за обильных осадков в нескольких реках Иркутской области поднялся уровень воды. В зону подтопления попали девять районов. Здесь находятся 56 населенных пунктов, 1978 домов и 5400 человек.
В ликвидации последствий ЧС участвуют более трех тысяч человек, в том числе 60 волонтеров, 905 единиц техники, пять воздушных судов и 55 плавсредств.
Это вторая волна паводка, первая была в конце июня. Тогда вода частично затопила города Нижнеудинск и Тулун. По последним данным, погибли более 20 человек. Еще 15 оставались пропавшими без вести. Всего подтопило 10 133 дома, в которых проживали 32,9 тысячи человек. Также затопило 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.
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