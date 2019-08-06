Более 400 человек остались без света из-за паводка в Иркутской области

Более 400 жителей Иркутской области остаются без электроэнергии из-за второй волны паводка. Об этом со ссылкой на Минэнерго РФ сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 4 населенных пунктах — 416 человек, канализационные очистные станции в городе Тулуне, социально значимые объекты — 7 единиц, — говорится в сообщении. — Мощность отключенных потребителей — 0,4 МВт.

По данным МЧС, с 27 июля из-за обильных осадков в нескольких реках Иркутской области поднялся уровень воды. В зону подтопления попали девять районов. Здесь находятся 56 населенных пунктов, 1978 домов и 5400 человек.





В ликвидации последствий ЧС участвуют более трех тысяч человек, в том числе 60 волонтеров, 905 единиц техники, пять воздушных судов и 55 плавсредств.