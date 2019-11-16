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16 ноября,
2019
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Новости

Более 40 человек тушили мебельные склады на улице Мокрушина в Томске

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Вчера ночью на улице Мокрушина в Томске загорелись склады и металлические вагончики. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров,  сообщает ГУ МЧС по региону.

Более 40 человек тушили мебельные склады на улице Мокрушина в Томске
Фото: МЧС по региону

В результате пожара полностью сгорели вагончики и дощатое строение. Обгорели стены и крыша металлического ангара. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. Ликвидация возгорания произошла в 02:29. Погибших и пострадавших нет, — пояснили в ведомстве. 

Информация о возгорании складских помещений с мебелью, располагающихся по улице Мокрушина, 9, строение 44, поступила около 23 часов. На ликвидацию пожара у спасателей ушло почти 4 часа. В тушении были задействованы 12 единиц техники и 41 человек.

Причины возгорания выясняются сотрудниками МЧС. 


По информации 2ГИС, по адресу Мокрушина, 9, строение 44 находятся две мебельные компании и компания по продаже европоддонов. 

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