Более 40 человек тушили мебельные склады на улице Мокрушина в Томске

Вчера ночью на улице Мокрушина в Томске загорелись склады и металлические вагончики. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

В результате пожара полностью сгорели вагончики и дощатое строение. Обгорели стены и крыша металлического ангара. Общая площадь пожара составила 200 кв. м. Ликвидация возгорания произошла в 02:29. Погибших и пострадавших нет, — пояснили в ведомстве.

Информация о возгорании складских помещений с мебелью, располагающихся по улице Мокрушина, 9, строение 44, поступила около 23 часов. На ликвидацию пожара у спасателей ушло почти 4 часа. В тушении были задействованы 12 единиц техники и 41 человек.

Причины возгорания выясняются сотрудниками МЧС.





По информации 2ГИС, по адресу Мокрушина, 9, строение 44 находятся две мебельные компании и компания по продаже европоддонов.