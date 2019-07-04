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04 июля,
2019
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Новости

Более 300 жителей Абакана вышли на митинг против угольных разрезов

ТВ2
ТВ2
7 минут назад

Более 300 жителей Абакана выступили против добычи угля в Бейском районе Республики Хакасия, сообщает «Сибирь.Реалии». Организаторы акции намерены обратиться в Генпрокуратуру с требованием проверить законность разработки угля в районе села Шалгинов. 

Более 300 жителей Абакана вышли на митинг против угольных разрезов
Фото: Игорь Чигарских

Я родом из Шалгинова. Мы протестуем против того, чтобы нашу землю «ковыряли» и хотим привлечь внимание к проблеме, — цитирует «Сибирь.Реалии» участницу митинга Клавдию Канадакову. — Добыча угля спровоцирует рост раковых заболеваний, болеть будут все – русские и хакасы. К тому же, разрезы загрязняют реку Абакан, а все озера Хакасии находятся примерно на одном уровне с рекой. Они все.

Организаторы митинга отмечают, что перед походом в мэрию для подачи уведомления о запланированной акции задержали активиста Павла Бурнакова. Позже уведомление подали другие митингующие.


Новый угольный разрез планируется построить в Бейском районе Хакасии в рамках разработки местного каменноугольного месторождения. Местные жители настаивают на том, что если добыча угля в районе необходима, то ее нужно вести закрытым способом: через шахты, а не через разрезы. 


Ранее мы сообщали, что жители кузбасского Киселевска записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и попросили статус беженцев. Их город стоит на угольных разрезах, из-за чего в воздухе постоянно висит угольная пыль, а зимой падает черный снег.

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