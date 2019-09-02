Более 200 жилых домов в Томске дождались горячей воды

В выходные после ремонта тепломагистралей возобновлена подача горячей воды более чем по 200 адресам, сообщает пресс-служба мэрии. Горячая вода пошла по тепломагистралям № 5, 6к, 9а и на участке тепломагистрали № 4, от которых запитаны более 200 жилых домов, расположенных в Студгородке, а также на улицах Кулагина, Трамвайная, части ул. Елизаровых, Кошурникова, Ф. Мюнниха, пр. Фрунзе и на пр. Мира.



В настоящий момент, по информации департамента городского хозяйства, после планового ремонта горячая вода есть в квартирах почти 2400 «многоквартирников».

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Специалисты «ТомскРТС» продолжают устранять дефекты на тепломагистрали № 2Г, от которой запитаны дома по ул. Вершинина, Белинского, Герцена, Гоголя. Завершить работы здесь планируется в среду. Также до выходных планируется завершить ремонт на участке тепломагистрали № 4, к которому подключены жилые дома по ул. Нахимова, Осипенко и Котовского.



Исключение составят дома, в которых управляющие организации еще не завершили работы по подготовке внутридомовых систем к приему ресурса, а также дома на подводящих сетях, где устраняют локальные дефекты.



В настоящее время ремонтные работы завершены на 530 км тепловых сетей, что составляет 83 % от общей протяженности. Всего с начала ремонтной кампании специалисты выявили на тепловых сетях города 1860 дефектов.