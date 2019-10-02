Более 1500 призывников в Томской области получили отсрочку от службы в армии по здоровью

1589 томских призывников получили отсрочку или освобождение от службы в армии по здоровью за время весеннего призыва 2019 года, рассказала на пресс-конференции председатель военно-врачебной комиссии регионального военкомата Ирина Михайлова. Чаще всего молодых людей признавали негодными к службе из-за психических расстройств.

29 % из 1589 призывников признали ограниченно годными, 6 % — временно не годными, а 2,2 % получили категорию «не годен». При этом глава отдела подготовки и призыва граждан на военную службу областного военного комиссариата Александр Змитрович отметил, что более 50 % отправившихся на службу получили категорию «годен» без ограничений.

Традиционно в числе лидеров по причинам негодности остаются психические расстройства, на втором месте стоят болезни костно-мышечной системы, а на третьем — болезни системы кровообращения, — рассказала Ирина Михайлова. — Из года в год эта статистика не меняется.

Ирина Михайлова добавила, что сотрудники врачебной комиссии индивидуально подходят к каждому призывнику. При одном и том же заболевании человек может быть как годен, так и не годен к службе. Поэтому составить список заболеваний, при которых призывник будет гарантированно не годен к военной службе, невозможно и нужно рассматривать каждый случай в отдельности.





Осенний призыв 2019 года начался в России 1 октября. Из Томской области в армию планируется отправить более 900 человек.